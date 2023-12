München (ots) -- Drei neue Folgen aus Magdeburg- Wiedersehen mit Franzis Großfamilie, Siggi, Micky und weiteren- Ab 2. Januar, immer dienstags, um 21:15 Uhr bei RTLZWEIDie Sozialdokumentation "Hartz und herzlich" widmet sich in drei neuen Folgen erneut der Stadt Magdeburg. So gibt es auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Großfamilienmutter Franzi und Ehemann Markus müssen dringend eine neue Wohnung für ihren sechsköpfigen Nachwuchs finden. Der ehemals obdachlose Micky will sich als Familienvater beweisen und die 66-jährige Siggi treibt der Umzug in eine teurere, barrierefreie Wohnung in die Armut. Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Magdeburg ab dem 2. Januar, immer dienstags, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.In der Magdeburger Grünstraße lebt die Großfamilie von Franzi und ihrem Ehemann Markus. Die 37-Jährige ist sechsfache Mutter und Großmutter, denn ihre 19-jährige Tochter Lisa hat vor kurzem die kleine Emma zur Welt gebracht. Lisas Partner und Vater des Kindes, der 19-jährige Leon, lebt ebenfalls in der 5-Zimmer-Wohnung der Familie, die Miete der Wohnung wird vom Jobcenter übernommen. Über Monate wurde vom Amt die Nebenkostenerhöhung nicht berücksichtigt und somit zu wenig Miete an den Vermieter überwiesen, sodass dieser das Mietverhältnis fristlos gekündigt hat. Das Jugendamt sieht in der instabilen Wohnsituation eine Kindeswohlgefährdung. Wenn die zehnköpfige Familie nicht binnen Tagen in ein Obdachlosenheim zieht, sollen die Kinder in die Obhut der Behörde genommen werden.Die 66-jährige Siggi lebt im Magdeburger Stadtteil Sudenburg. Seit über 20 Jahren ist die Alleinstehende arbeitsunfähig und bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente, mit der sie unter dem Existenzminimum lebt. Da die Rentnerin immer mehr auf einen Rollator angewiesen ist, ist sie vor Kurzem in eine barrierefreie Wohnung gezogen. Doch die ist wesentlich teurer als ihre bisherige Wohnung. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist die gelernte Steuerfachgehilfin auf Lebensmittelspenden der Tafel angewiesen - dann streikt auch noch ihr Backofen.Im Stadtteil Neue Neustadt lebt Nicky mit ihrem zweijährigen Sohn Noah. Seit fünf Monaten hat sie einen neuen Partner; den 42-jährigen Micky. Der ehemalige Obdachlose verbringt viel Zeit mit der Schwangeren, kümmert sich um den Haushalt und versucht sich als Familienvater. Im gleichen Stadtteil lebt die ehemalige Hartz-IV-Empfängerin Coco mit ihrem Partner Henry und ihren Kindern Selina und Niclas. Seit die Magdeburgerin vor Kurzem eine Vollzeitanstellung hat, ist die Familie nicht mehr auf staatliche Leistungen angewiesen. Auch Partner Henry bemüht sich seit zwei Jahren um einen Job und hat nun endlich ein Bewerbungsgespräch in Aussicht.Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Magdeburg ab dem 2. Januar, immer dienstags ab 21:15 Uhr. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" widmet sich in drei neuen Folgen erneut der Stadt Magdeburg. Die vielen Plattenbauten aus den 70er und 80er Jahren galten zu DDR-Zeiten noch als beliebte Wohnviertel mit Perspektive. Heute bestimmen oft Armut und Arbeitslosigkeit den Alltag der Bewohner in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. "Hartz und herzlich" blickt hinter die Kulissen und erzählt Geschichten von Menschen am Rande des Existenzminimums: echt, unverfälscht, aber immer wieder auch lustig, und vor allem herzlich.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100914421