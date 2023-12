Die Frage nach den Milliarden von US-Dollar, die in den Markt fließen könnten, falls die SEC tatsächlich Bitcoin-ETFs am 10. Januar 2024 genehmigt, beantwortet und ChatGPT wie folgt und verweist dabei auf einen ebenfalls von mir verfassten Artikel bei Finanznachrichten.

Was sagt ChatGTP über Bitcoin-ETFs?

Das sagt ChatGPT über die möglichen Kapitalzuflüsse bei Genehmigung von Bitcoin-ETFs in den USA:

Laut VanEck könnte der Spot Bitcoin ETF im ersten Quartal nach der Genehmigung ein Volumen von 2,4 Milliarden Dollar erreichen, und sie prognostizieren, dass der BTC-Preis bis 2024 auf 100.000 Dollar ansteigen könnte.

Was sagen Experten über den Bitcoin-ETF-Markt?

Das sagen Experten über die Höhe der Kapitalzuflüsse, falls es zur Genehmigung von Bitcoin-ETFs in den USA kommt:

Die möglichen Genehmigungen für die in den USA beantragten Stock-Bitcoin-ETFs sorgen für ordentlich Wirbel an den Märkten. Die Summe, die institutionelle Investoren möglicherweise in die Bitcoin-ETFs investieren würden, sollen Schätzungen zufolge über 14 Milliarden USD betragen.

VanEck hat kürzlich zum fünften Mal den Antrag für einen Bitcoin-ETF in den USA aktualisiert, so berichtet news.de. Die Hinweise verdichten sich fast stündlich, dass die SEC gar nicht anders kann, als die Anträge zu genehmigen, und zwar nicht nur von ARK Invest, sondern auch die der anderen Vermögensverwalter.

Der Grund ist nicht der, dass die SEC ihren Widerstand gegen Kryptowährungen wirklich aufgibt. Es ist vielmehr der Druck, der auf den Schultern der Wertpapierbehörde lastet und von den Billionen von US-Dollar verstärkt wird.

Denn viele Experten erwarten ein Multi-Milliarden- und wahrscheinlich sogar ein Billionen-Dollar Beben, wenn der erste Bitcoin-ETF auf die Märkte kommt. Es ist davon auszugehen, dass die Vermögensverwalter, die die Anträge bei der SEC eingereicht haben, entsprechend vorbereitet sind und nicht erst Kunden für die Vermögenswerte suchen müssen.

Vielmehr müsste alles mit wenigen Klicks erledigt sein, und der Handel unmittelbar nach der Entscheidung beginnen können. Da nur institutionelle Anleger in die Krypto-ETFs investieren können, ist keine spontane Welle von Kapitalzuflüssen zu erwarten, sondern vielmehr ein wohlüberlegtes Investieren, dass bereits wohlüberlegt ist und entsprechend geplant wurde.

Fazit: Die SEC wird sich ihre Entscheidung mit Sicherheit nicht nur gut überlegen, sondern auch entsprechend ihrer Aufgaben, die unter anderen den Schutz der Anleger betreffen, sorgfältig abwägen.

Auch wenn derzeit der Großteil der Anleger am Markt davon überzeugt ist, dass es schon bald an den US-Börsen die ersten vollständig mit Kryptowährungen besicherten Bitcoin-ETFs geben wird, sind nicht alle Zweifel beseitigt.

Es gibt bis zur finalen Entscheidung in den USA die Möglichkeit, den Bitcoin ETF Token günstig im Vorverkauf einzukaufen und mit ins Depot zu nehmen. Die Diversifizierung mindert Risiken und erlaubt die Teilnahme an einem interessanten Geschäftsmodell.

