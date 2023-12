Pressemitteilung der reconcept GmbH:

reconcept GmbH zieht positive Jahresbilanz und blickt zuversichtlich ins Jahr 2024

- Rund 18 Mio. Euro Anlegerkapital über Green Bonds eingeworben- Projektpipeline Wind und Photovoltaik wächst auf rund 3,9 Gigawatt- Positives siebenstelliges Jahresergebnis erwartet

Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, blickt auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2023 zurück. Auch in einem herausfordernden Marktumfeld wurden in beiden Geschäftsbereichen gute Ergebnisse erzielt.

Geschäftsbereich Projektentwicklung

Pipeline wächst rasant

2023 hat reconcept sein Projektportfolio in seinen Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada deutlich erweitert. Die Geschäftsstrategie besteht dabei darin, Erneuerbare-Energien-Projekte bis zur Baureife (Ready-to-Build) zu entwickeln und sie in diesem Status an Investoren zu verkaufen. In der Pipeline des Projektentwicklungsteams für den deutschen Markt befinden sich aktuell rund 50 Solarprojekte mit etwa 870 Megawatt-Peak, ein Plus zum Vorjahr von über 25 Prozent. In Finnland liegt der Schwerpunkt auf Windenergie - mit einem ...

