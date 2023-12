© Foto: Steffen Trumpf/dpa



Das Geschäft mit Übergewicht-Medikamenten boomt. Zu den Platzhirschen Novo Nordisk und Eli Lilly gesellen sich immer mehr Konkurrenten, auch kleinere Unternehmen. Analysten haben derzeit besonders eine Aktie im Blick.Zealand Pharma heißt das dänische Unternehmen, dessen Aktie in diesem Jahr an der Kopenhagener Börse einen Anstieg von 63 Prozent hingelegt hat. Damit stellte Zealand sogar den lokalen Giganten Novo Nordisk in den Schatten, bei dem der Kursgewinn im gleichen Zeitraum bei gut 40 Prozent lag. Der Pharma-Riese war im Laufe des Jahres mit dem Titel von Europas wertvollstem Unternehmen ins Rampenlicht gerückt. Der Durchbruch von Novo Nordisks Spritze gegen Übergewicht ließ die Aktie …