Die HanseMerkur hat die Leistungen im Bereich Krankenversicherung optimiert. Dafür wurde der neue Baustein EGO2, der sich speziell an Angestellte richtet, gelauncht. Der neue Baustein ersetzt seinen Vorgängerbaustein EGO und ist kombinierbar mit den Tarifen der Produktreihe Best Fit und Pro Fit Plus. Neben Leistungen in den Bereichen Sehhilfen und Lasik umfasst der neue Baustein auch eine Kostenübernahme von bis zu 90% bei Zahnersatz und Kieferorthopädie sowie Prophylaxe-Leistungen. Zudem sind Leistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...