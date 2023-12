Dieser Tage wurden rund 10 Mio. Euro an Umsatzbeteiligung an die VEMA-Genossen ausgeschüttet. Hinzu kommen noch knapp 400.000 Euro Dividende auf die Einlagen. Darüber informierte die VEMA Anfang der Woche in einer kurzen Mitteilung. VEMA-Vorstandschef Hermann Hübner erklärt dazu: "Wir sind froh, dass wir keine Finanzinvestoren benötigen, um unser Geschäftsmodell weiter erfolgreich aufzubauen. Im Verhältnis zu unserem Geschäftsvolumen sind wir im Vergleich zu anderen Intermediären extrem kostengünstig ...

