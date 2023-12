Höhepunkt der Handelswoche: FED Zinsentscheid

Werbung







eute Abend blicken wieder die Augen der Welt und besonders die der Börsianer in die USA, wenn der Präsident der amerikanischen Federal Reserve Jerome Powell den neuen Leitzins für den US-Dollar bekannt gibt.



Seit der Entscheidung vergangenen März, pendelt der Leitzins zwischen einer Spanne von 5,25 % bis 5,5 %, das ist der Höchststand der vergangenen 20 Jahre. Sowie jedes Mal scheiden sich auch vor dieser Entscheidungsrunde der US-Notenbank die Geister der Experten, wie die Entscheidung der FED im Endeffekt ausfällt, werden wir erst heute Abend erfahren. Es gilt also Geduld zu bewahren bis das Ergebnis heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht wird. Wer sich davor schon mit den amerikanischen Märkten genauer auseinander setzten möchte, dem empfehlen wir einen Blick in die heutige Ausgabe unseres Daily Tradings zu werfen. In dieser nimmt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse, die bisherige Jahresperformance des Dow Jones® unter die Lupe.









Falls Sie vor der Entscheidung der US Notenbank noch an Ihrem eigenen Börsenwissen arbeiten möchten, legen wir Ihnen zusätzlich unser heutiges kostenloses Live-Webinar um 18:30 Uhr ans Herz. In diesem interaktiven Zoom-Webinar geht unser Produktexperte Julius Weiß auf die Thematik des Spreads ein. Ob bei Aktien, Anleihen oder auch strukturierten Wertpapieren - es existiert stets ein Brief- und Geldkurs. Der Unterschied dieser beiden Kurse ist oft nicht unerheblich und dient auch als Entscheidungsmerkmal bei der Produktsuche.



Die Themen im Überblick:







Was versteht man unter dem Spread?



Wie kommt dieser zu Stande?



Warum variiert der Spread, ist also mal größer und kleiner?



Welche Gründe kann es für einen variierenden Spread bei Derivaten geben?













