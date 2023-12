Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 12. Dezember 2023 die Strafvollzugskommission für die Mandatsperiode 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2027 bestellt.Zu den Aufgaben der Strafvollzugskommission gehört die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften über den Strafvollzug. Zu diesem Zweck besucht die Kommission einmal pro Quartal unangemeldet das Landesgefängnis und berichtet nach jedem Besuch an die Regierung.Durch eine interdisziplinäre Besetzung der Kommission soll eine ausgewogene Zusammensetzung gewährleistet werden, die es der Kommission erlaubt, sich mit verschiedenen Aspekten des Freiheitsentzugs zu befassen. Die Regierung hat zu diesem Zweck folgende Personen für die kommende Mandatsperiode in die Kommission bestellt: Pepo Frick, Sarah-Ladina Frick, Claudia Hagen, Tamara Moosmann und Karin Quaderer. Den neu bestellten Mitgliedern wünscht die Regierung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Die Regierung dankt den ausscheidenden Mitgliedern Monika Büchel, Jakob Gstöhl, Esther Marogg, Norbert Melter und Walther Tabarelli für ihre Mitarbeit in der Strafvollzugskommission in den letzten Jahren und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42justiz@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914422