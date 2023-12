Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wie von EZB-Mitgliedern vorgeschlagen, wird der EZB-Rat (GC) seine Zinssätze auf der Dezember-Sitzung beibehalten, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Systematic Asset Management.Das Hauptaugenmerk liege auf den aktualisierten makroökonomischen Projektionen, zumal die jüngsten Inflationsdaten unter den Erwartungen der Zentralbank gelegen hätten. Die Experten würden davon ausgehen, dass diese Projektionen schwächere Wachstums- und Inflationsprognosen enthalten würden. Insbesondere werde erwartet, dass die EZB die Inflationsprognose für 2026 bekannt gebe und sie an das 2%-Ziel anpasse. Darüber hinaus würden die Experten mit einer Ankündigung der EZB bezüglich einer beschleunigten quantitativen Straffung (QT) rechnen. ...

