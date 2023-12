HARSEWINKEL (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch im Vorjahr meldet der Landtechnikhersteller Claas einen Umsatzsprung. Das Unternehmen mit Sitz in Harsewinkel in Ostwestfalen erwirtschaftete laut Mitteilung von Mittwoch im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von knapp 25 Prozent. Als Grund gab das Unternehmen eine entspannte Lieferkettensituation nach der Corona-Pandemie und einen jetzt abgearbeiteten hohen Auftragsbestand an.

Besonders in Nordamerika und Europa haben sich die Umsätze deutlich verbessert, sagte Finanzvorstand Henner Böttcher laut Mitteilung. Unterm Strich machte das Familienunternehmen einen Gewinn von 347,1 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum 2021/2022 lag der Überschuss bei 88,1 Millionen.

Für das laufende Geschäftsjahr geht das Unternehmen mit weltweit rund 12 000 Mitarbeitern von einem schwierigen Markt aus. Auf der einen Seite normalisiere sich der Auftragsbestand, auf der anderen Seite schwäche sich die Konjunktur in den Kernmärkten in Mittel- und Westeuropa sowie Nordamerika wegen der hohen Inflation ab, heißt es in der Mitteilung. Ein Umsatzziel für 2023/2024 nannte Claas nicht.

Das 1913 gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei selbstfahrenden Feldhäckslern und europäischer Marktführer bei Mähdreschern./lic/DP/mis