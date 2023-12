DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft meldet Neuigkeiten aus dem Europageschäft: Man habe die spanischen Geschäftsaktivitäten in der neuen Tochtergesellschaft Get Rock Live, S.L. gebündelt, meldet das Berliner Unternehmen am Mittwoch. DEAG hält sämtliche Anteile an Get Rock Live. "Erste Veranstaltungen sind für das Geschäftsjahr 2024 und 2025 ...

