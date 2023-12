Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG führt internationalen Expansionskurs erfolgreich fort und erschließt den Rock/Pop-Veranstaltungsmarkt in Spanien

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") baut ihre gute Position im europäischen Live-Entertainment-Markt weiter aus. Die DEAG tritt nun in den spanischen Rock/Pop-Markt ein und hat die 100%ige Tochtergesellschaft "Get Rock Live, S.L." gegründet, in der die spanischen Geschäftsaktivitäten gebündelt werden. Erste Veranstaltungen sind für das Geschäftsjahr 2024 ...

