Die Wirtschaft in China kommt nicht in Gang - nun hat die Kommnistische Partei dem von den Märkten erhofften großen Stimulus eine Absage erteilt und damit die Märkte enttäuscht. Spitzenpolitiker in China, darunter Präsident Xi Jinping, haben beschlossen, die Industriepolitik im nächsten Jahr zu ihrer obersten wirtschaftlichen Priorität zu machen. Das ist eine Enttäuschung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...