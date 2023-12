Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wann es zu den von den Marktteilnehmern erwarteten Zinssenkungen kommt, dürfte vor allem von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängen, so die Experten von ODDO BHF.Die französisch-deutsche Privatbank erwarte eine leichte Abschwächung des volkswirtschaftlichen Wachstums im Jahr 2024. Die Situation an den Arbeitsmärkten sei nach wie vor günstig, die Arbeitslosigkeit moderat. Die finanzielle Lage der Unternehmen und privaten Haushalte sei trotz der gestiegenen Zinslasten weiterhin robust. "Wir erwarten keine schwere Rezession, obwohl sich das volkswirtschaftliche Wachstum nach zehn Zinserhöhungen im Euroraum und elf Leitzinsanpassungen in den USA im nächsten Jahr vermutlich abschwächen wird", schreibe Prof. Dr. Jan Viebig, CIO von ODDO BHF SE. "Wie schon im Jahr 2023 sollte sich die Wirtschaft in den USA etwas besser entwickeln als im Euroraum." ...

