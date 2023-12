Am Freitag steht den USA ein möglicher Verfall von Optionen in Billionen-Höhe ins Haus, bei denen der S&P 500-Index eine zentrale Rolle spielt. Liegt die Ruhe an den Aktienmärkten darin begründet?Diesen Freitag werden sich zahlreiche Investmentprofis wahrscheinlich rot im Kalender anstreichen, denn an dem Tag laufen in den USA Aktienoptionen im Wert von rund fünf Billionen US-Dollar aus. Mit einem Anteil von 80 Prozent betrifft das Gros der Optionen dabei Kontrakte, die sich auf den S&P 500 beziehen, respektive an diesen gebunden sind, wie Asym500 MRA Institutional berichtet, eine Einheit des Unternehmens Macro Risk Advisors, die sich im Bereich Derivate-Strategien und -Ausführungen …