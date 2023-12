Der Dow Jones hat nach einem ruhigen Jahresanfang in den vergangenen Wochen nochmal kräftig zugelegt. Seit Beginn 2023 legt der US-Leitindex damit zumindest gut zehn Prozent zu. Beim DAX fällt das Plus mit knapp zwanzig Prozent etwa doppelt so stark aus. Aber wie geht es 2024 weiter an der Börse? Diese Frage beantwortet Jörg Scherer von der HSBC im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV. Als Experte für die technische Analyse stellt er eine Prognose für die Entwicklung beim Dow Jones und DAX auf. Die beiden Leitindizes dürften vorerst ruhig in das neue Jahr starten. Ab wann dann mit einem kräftigen Anstiegen zu rechnen ist und was dahinter steckt, erfahren Sie im Interview.