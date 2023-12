Der Hang Seng als mahnendes Beispiel von Sven Weisenhaus Während die Aktienmärkte hierzulande und (unter anderem auch) in den USA derzeit in einer irren und scheinbar unaufhaltsamen Kursrally stecken, findet an Chinas Börsen das genaue Gegenteil statt. Der dortige Aktienmarkt steckt in einem scheinbar nicht enden wollenden Abwärtstrend, wie der folgende Chart des Hang Seng beispielhaft zeigt. Als ich das letzte Mal am 31. August über diesen Aktienindex berichtete (siehe "In China gehen Konjunktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...