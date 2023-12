American West präsentiert JORC-Ressource für die Indium-Lagerstätte

Anzeige / Werbung

American West Metals Indiumressource ist nicht nur eine der größten unerschlossenen Indiumlagerstätten der Welt, sie ist auch die einzige Indiumlagerstätte in den USA.

American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84; OTCQB: AWMLF) ist kein One-Trick Pony. Für das Hauptprojekt Storm auf Sommerset Island in Nunavut wird schon Anfang kommenden Jahres die erste Kupfer-Ressource erwartet, gefolgt von einer DSO-Studie. Im Portfolio von American West befindet sich aber auch das fortgeschrittene West Desert-Projekt mit Zink-Kupfer und Indium in Utah. Es handelt sich um eine der größten und hochwertigsten unerschlossenen Indium-Lagerstätten der Welt und es ist die einzige Indium-Lagerstätte in den USA!

Kein Wunder, dass das Projekt bei Regierungsvertretern auf dem Radarschirm gelandet ist, denn derzeit importieren die USA 100 % ihres Indiums, das als kritisches Mineral eingestuft wird. Jetzt hat American West erstmals eine erweitere Ressourcenschätzung für das Projekt vorgelegt, die sowohl die Basismetalle Zink und Kupfer aber auch Indium, Gold und Silber einschließt. Die unabhängige JORC-Ressourcenschätzung (MRE) für West Desert definiert 33,7 Mio. Tonnen mit 20 g/t In und 0,1 g/t Au. Der für den Tagebau geeignete Teil umfasst 18,7 Mio. t mit 13 g/t In und 0,09 g/t Ag. Der höhergradige, untertägige Anteil der Ressource beträgt 15 Mt @ 28,7g/t In und 0,12g/t Au. Die aktualisierte JORC MRE fügt 23,8 Mio. Unzen Indium und 119.000 Unzen Gold zu den bestehenden 1,3 Mio. Tonnen Zink, 49 Mio. Tonnen Kupfer und 10 Mio. Unzen Silber in West Desert hinzu.



Allerdings wurden nur 35 % der Bohrproben, die in den historischen und JORC-Ressourcenschätzungen verwendet wurden, auf Indium untersucht, was darauf hindeutet, dass das Ausmaß des Indiumvorkommens bei West Desert potenziell noch viel größer ist als derzeit definiert.

Lage in einem Weltklasse Bergbaurevier in den USA

West Desert liegt in einem Weltklasse-Bergbaurevier in Utah, zu dem auch die Weltklasse-Kupfermine Bingham Canyon von Kennecott gehört. Trotz der Ressource ist erst ein kleiner Teil des Lizenzgebiets erkundet worden. Zuletzt wurde bei Bohrungen eine neue hochgradige 'Copper Zone' identifiziert (einschließlich 17,22m @ 1,04% Cu, 0,58g/t Au und 12,46g/t In aus 325,21m in WD22-01c). Diese Ergebnisse wurden noch nicht in die Ressourcenschätzung aufgenommen. 250 m westlich der aktuellen Ressource wurde eine hochgradige Indium-Zink-Kupfer-Mineralisierung (einschließlich 4,58 m @ 5,21 % Zn, 0,46 % Cu, 0,6 g/t Au, 18,68 g/t Ag, 88,05 g/t In aus 455,65 m in WD22-19) entdeckt, die ebenfalls noch nicht berücksichtigt wurde.

Dave O'Neill, Managing Director von American West Metals, kommentierte: "Die aktualisierte MRE fügt den bestehenden großen Mengen an Zink, Kupfer und Silber, die in der im Februar dieses Jahres gemeldeten ersten Ressource definiert wurden, eine Indiumressource von Weltklasse hinzu. Indium und Gold wurden in der ersten MRE für West Desert aufgrund von Datenlücken in den historischen Bohrungen ausgelassen, aber weitere Studien ermöglichen es uns nun, diese beiden äußerst wertvollen Metalle als abgeleitete Ressourcen hinzuzufügen."

Abbildung 1: Gesamte MRE-Blöcke für die Lagerstätte West Desert mit Blick nach Norden. Alle Blöcke sind mit ZnEq berechnet. Die Indium- und Goldressourcen sind als abgeleitete Ressourcen klassifiziert.

Indium wird als strategisches Mineral eingestuft

Indium gilt als kritisches und strategisches Mineral und wird in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie und Telekommunikation verwendet. Im Jahr 2021 waren die USA ein 100-prozentiger Nettoimporteur von Indium, das aus China, Kanada, der Republik Korea und Frankreich bezogen wurde (U.S. Geological Survey, 2022).

Indium wird am häufigsten aus Sphalerit, einem Zinksulfidmineral, gewonnen, in dem Indium in Mengen von weniger als 1 Teil pro Million (ppm) bis 100 ppm vorkommt (U.S. Geological Survey, 2022). Es kommt auch in Roquesit (Kupfer-Indium-Sulfid) und Magnetit (Eisenerz) in West Desert vor. In den USA ist Indium vor allem in Porphyr- und Skarn-Lagerstätten zu finden.

Aufgrund der einzigartigen Merkmale der Lagerstätte West Desert erhielt der Utah Geological Survey (UGS) einen Bundeszuschuss in Höhe von 300.000 $, um eine detaillierte Studie über das Indium in West Desert durchzuführen (siehe ASX-Meldung vom 9. November 2022 - US Federal Grant for West Desert Critical Metals Study).

West Desert besitzt großes Potenzial für weiteres Wachstum

Die Geologen von American West Metals sehen ein beträchtliches Potenzial, die aktuelle Ressource zu vergrößern. Mehrere historische und aktuelle Bohrlöcher rund um die Lagerstätte West Desert haben hochgradige Zink- und Kupfermineralisierungen außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle durchteuft (Abbildung 3). Bohrloch WD22-01C lieferte den Beweis, dass die Mineralisierung bei West Desert mit einem großen, darunter liegenden molybdänreichen Porphyrsystem in Zusammenhang steht. Bezeichnenderweise weisen die Metallverbindungen und das Volumen der Mineralisierung innerhalb des Porphyrs auch auffällige Ähnlichkeiten mit der riesigen Mine Bingham Canyon in Utah auf (die aktuelle Ressource beträgt durchschnittlich 0,017 % Mo. Quelle - Rio Tinto, 17. Februar 2021). Nur 10 % des Porphyrkontakts wurden bisher erkundet. Außerdem existiert großes Potenzial für weitere hochgradige Mineralisierungen des Skarntyps. (siehe Abbildung 3)

Abbildung 2: Draufsicht auf die Lagerstätte West Desert (rote Schattierung zeigt die aktuellen Erzblöcke mit >2% Zn) mit Bohrungen, die magnetische Bilder überlagern (RTP 1VD - weiß zeigt hohe magnetische Intensität an). Nur 10 % des bekannten Porphyrkontakts wurden durch Bohrungen erkundet.

Abbildung 3: Interpretierte CRD- und Skarn-Ziele, wie sie durch Schwerkraft und Magnetik definiert wurden, mit Überlagerung der historischen Bohrlöcher und des Schwerkraftbildes. Kühlere Farben stehen für eine geringere Dichte und wärmere Farben für eine höhere Dichte.

Fazit: Mit jetzt 33,7 Mio. Tonnen Erz hat die West Desert Ressource schon eine beachtliche Größe. Die aktualisierte Ressourcenschätzung fügt den bestehenden 1,3 Mio. Tonnen Zink, 49 Mio. Tonnen Kupfer und 10 Mio. Unzen Silber in West Desert 23,8 Mio. Unzen Indium und 119.000 Unzen Gold hinzu. Das Projekt bleibt damit zwar vorwiegend ein Zink-Kupferprojekt, aber durch das extrem hochgradige Indium kommt ein bedeutender wirtschaftlicher, aber wohl auch ein politischer Bonus hinzu. West Desert ist die einzige Indium-Ressource in den USA und eine der größten unerschlossenen Lagerstätten des Metalls weltweit. Angesichts zunehmender geopolitischer Risiken bei den Versorgungsketten im Rohstoffsektor könnte das Projekt in den USA strategische Bedeutung erlangen. Weiterwachsen kann das Projekt obendrein, denn bisher ist nur ein kleiner Teil der Lizenz exploriert worden.

