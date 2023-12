Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die EZB könnte angesichts der jüngsten Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone im Rahmen ihrer Zinssitzung sanftere Töne anschlagen, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Angesichts der bereits ambitionierten Markterwartungen gehe Ebury jedoch nicht davon aus, dass die Aussagen der EZB zu einer "dovishen Überraschung" an den Märkten führen würden. ...

