Der Euro hat am Mittwoch bis zum Mittag leicht nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0784 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor (-0,12 Prozent). Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0804 Dollar festgesetzt.Der Handel am Devisenmarkt verlief ruhig. An Konjunkturdaten wurden in der Eurozone Produktionszahlen aus der Industrie veröffentlicht:Die ...

