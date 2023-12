© Foto: @nelhydrogen



Das norwegische Wasserstoffunternehmen Nel Asa büßt zur Wochenmitte zweistellig an Wert ein. Was ist passiert?Nel hat am Dienstag mitgeteilt, dass durch die Stornierung einer Bestellung über 40 Megawatt alkalische Elektrolyseure durch HyCC, einen Hersteller von grünem Wasserstoff, ein negativer Einfluss auf den Auftragsbestand in Höhe von zwölf Millionen Euro zu erwarten sei. HyCC, ein Gemeinschaftsunternehmen der Green Investment Group von Macquarie und des niederländischen Chemieunternehmens Nobian, hat den Vertrag mit Nel Hydrogen Electrolyser aufgelöst. Dies erfolgte nach der Entscheidung von HyCC, die Realisierung seines H2eron-Projekts auf 2028 zu verschieben. Das in Norwegen …