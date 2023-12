FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 125 auf 120 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Frage, ob die verlangsamte Umsatzentwicklung strukturelle Ursachen hat oder nur vom Zeitpunkt erforderlicher Investitionen in Datencenter-Kapazitäten abhängt. Da diese im zweiten Halbjahr einen Schub erfahren sollen, stünden die Zeichen gut, dass aus den Fragezeichen zum Wachstum bald Ausrufezeichen werden sollten./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 11:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 11:29 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US68389X1054

