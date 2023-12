Geldern | Niederlassung Duisburg (ots) -Die Polizei in Geldern ist nun mit Photovoltaik ausgestattet. Auf drei Gründächern glänzen über 200 Solarmodule und wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Somit setzt der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) seinen Photovoltaikausbau weiter fort.Das Carport-Dach der Polizeiwache Geldern schützt nicht mehr allein die Dienstfahrzeuge der Polizei, sondern versorgt das Gebäude seit kurzem auch durch 204 Solar-Module direkt mit klimaneutraler Energie. Die neue Photovoltaikanlage ist auf drei Gründächern errichtet worden und wird jährlich bis zu 70.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Zum Vergleich: Mit dieser Gesamtleistung könnte auch der Jahresverbrauch von rund 18 Vier-Personen-Haushalten gedeckt werden. Im Zuge der Errichtung der Photovoltaikanlage hat der BLB NRW zudem die Erneuerung der vorhandenen Gründächer vorgenommen. Auf insgesamt 950 Quadratmetern entsteht ein sogenanntes Sedumdach. Es besteht aus Dickblattgewächsen, die sehr robust sind und wenig Wasser benötigen. Die Begrünung sorgt für eine natürliche Isolation gegen Hitze und Kälte, schafft einen positiven Effekt auf das lokale Klima sowie neue Lebensräume für Kleinlebewesen.Mit der Anlage der Polizeiliegenschaft Geldern setzt die Duisburger Niederlassung des BLB NRW den Photovoltaikausbau auf ihren Liegenschaften weiter fort. "Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr mehrere Photovoltaikanlagen auf unseren Liegenschaften errichten konnten. Damit fördern wir den Ausbau der erneuerbaren Energien und tragen so dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern." betont Niederlassungsleiter Till Neschen.Landrat Christoph Gerwers als oberster Chef der Kreispolizei ergänzt: "Solaranlagen zählen zurzeit zu den umweltfreundlichsten Methoden der Energiegewinnung, denn sie weisen eine gute Ökobilanz auf. Deshalb freue ich mich über die Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage am Standort der Polizei in Geldern."Beitrag zu den Klimaschutzzielen der LandesregierungDer BLB NRW hat die neu installierte Photovoltaikleistung in diesem Jahr deutlich gesteigert - im vergangenen Jahr gab es einen Zubau von 1,3 Millionen Kilowattstunden auf den Landesliegenschaften, 2023 waren es bislang 1,9 Millionen Kilowattstunden. Damit wurde das PV-Ausbauziel von 1 Million Kilowattstunden pro Jahr um fast das Doppelte übertroffen. "Der Ausbau von Photovoltaik auf den Landesgebäuden ist für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Hebel, um einen signifikanten Beitrag zu den Klimaschutzzielen zu leisten und als Landesverwaltung unserer Vorbildfunktion gerecht zu werden", erklärt BLB NRW-Geschäftsführerin Gabriele Willems. "Wir setzen den erfolgreichen Photovoltaikausbau beschleunigt fort und werden das Ausbaupotenzial auf den Bestandsgebäuden des BLB NRW sukzessive erschließen."Bildmaterial finden Sie auf der Internetseite des BLB NRW: www.blb.nrw.de/Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.000 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,3 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,5 Milliarden Euro verantwortet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungen umfassen unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Darüber hinaus plant und realisiert der BLB NRW im Rahmen des Bundesbaus die zivilen und militärischen Baumaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland in Nordrhein-Westfalen. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten. Weitere Informationen unter www.blb.nrw.de/Pressekontakt:Liane KarstenBLB NRW - Niederlassung DuisburgTelefon: 0203 98711 605Mobil: 01522 2695 605Mail: presse@blb.nrw.deManuela SchmicklerKreispolizeibehörde Kleve - PressesprecherinTelefon: 02821 5040 1120Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.deOriginal-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63580/5671495