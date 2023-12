Ionos hatten wir im FB bereits als Turnaround-Spekulation in den Raum gestellt. Aktuell häufen sich positive Analystenstatements. Die Deutsche Bank hat den Webhoster als einen von drei Top-Picks aus dem Media & Online-Bereich für 2024 auserkoren (neben Scout24 und Vivendi). Kusziel: 21 €. JPMorgan folgte nach und stufte die Akltie von "neutral" auf "übergewichten" mit einem Kursziel von 19 € statt bisher 17 €. Damit besteht laut der Analysten ein Potenzial von rd. 30 % bis 45 %.



Der Analysteneinschätzung kann man folgen. Denn: Das Webhostinggeschäft von Ionos ist dank fixer Verträge mit gut 6 Mio. Kunden gut planbar und unterliegt weniger stark konjunkturellen Risiken. In den ersten neun Monaten im laufenden Jahr schaffte man bereits ein Umsatzwachstum um 11 % auf 1,058 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis sprang um 50 % auf 160,1 Mio. € an. Für das Gesamtjahr 2023 werden 1,4 Mrd. € Umsatz und 123 Mio. € Nettogewinn erwartet. Der Free Cash Flow wird im Gesamtjahr bei 186 Mio. € erwartet, was angesichts der Tatsache, dass nach drei Quartalen bereit 174 Mio. erreicht wurden, machbar ist.



Mit KI hat man das Produktportfolio attraktiver gestaltet, was bei den Preisen hilft und vor allem zusätzliche Umsatzpotenziale eröffnet. Bis 2025 wird ein Umsatzwachstum auf 1,7 Mrd. € erwartet. Das sind keine atemberaubenden Wachstumsraten aber Qualitätsumsatz mit hohem wiederkehrenden Anteil. Der Free-Cashflow wird sich dann Richtung 250 Mio. € bewegen. Das wäre ein Multiple von 8, was für ein Unternehmen wie Ionos zu wenig ist. US-Pendant Godaddy wird ca. 40 % höher bewertet. Wir bleiben auf der Käuferseite.









Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken