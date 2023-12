© Foto: picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA



Nur zwei Tage nach ihrem Amtsantritt kündigte die Regierung von Javier Milei zehn neue Maßnahmen an, um die argentinische Wirtschaft aus der Krise zu führen. Reichen die Schritte aus?Die neue Regierung Argentiniens hat eine Abwertung der Landeswährung um 54 Prozent und andere drastische Maßnahmen angekündigt, um die galoppierende Inflation und die Wirtschaftskrise des Landes in den Griff zu bekommen. Die Schritte könnten sich als zu zögerlich erweisen für die Investoren, die die Vermögenswerte des Landes aufgrund der Versprechen des neuen Präsidenten in die Höhe getrieben haben. Zu den ersten Schritten eines versprochenen "Schocktherapie"-Pakets, das Wirtschaftsminister Luis Caputo am …