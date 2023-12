Welchen Wert kann Politik in der Wirtschaft haben. Ich gebe zu, den Begriff "Wert" kann man auf alle subjektiven Bereiche hin ausdehnen. Er ist dadurch für Viele etwas anderes. Ich stelle mir unter politischem Wert etwas vor, das Dinge besser macht. Natürlich ist "besser" wiederum ein subjektiver Begriff, aber in Bezug auf Wirtschaft und somit die Börse verbinde ich damit Wachstum und Wohlstand. Jetzt nähern wir uns dem Ende von 2023 und für viele wird es ein Moment sein, den man als erledigt, abgehakt oder überstanden begreift. Das noch laufende Jahr war wirklich turbulent und in seiner Ausprägung ziemlich volatil. 2024 sieht es nach wie vor danach aus, als blieben wir von den in 2023 gewachsenen Risiken und Prämissen ...

