Jerewan, Armenien (ots/PRNewswire) -ClickHelp, eine moderne Plattform für das Dokumentationsmanagement und die technische Redaktion, stellt stolz sein neuestes Amber-Update vor. Durch die KI-Integration wird die Verwaltung der technischen Dokumentation weiter optimiert und sowohl das Schreib- als auch das Leseerlebnis verbessert. Weitere Informationen finden Sie auf ClickHelp.Mit dem Amber-Update baut die Plattform ihre Position als benutzerfreundliches Online-Dokumentationstool weiter aus. KI-gestützte Funktionen, ein benutzerfreundlicher Block-Editor für die Startseite, Hunderte von Integrationen über Zapier und weitere Verbesserungen machen ClickHelp zu einer zuverlässigen Lösung für die effiziente Erstellung und Bereitstellung von Dokumentationen.KI in ClickHelpDas Tool verfügt über wichtige KI-gestützte Funktionen, die Ihre Dokumentationsprozesse noch effizienter machen.Mit WriteAssist von ClickHelp können Autoren Texte umgestalten oder neue Inhalte erstellen, vom Entwurf von Artikeln bis hin zum Neuformulieren von Abschnitten, dem Ändern des Schreibstils oder dem Verbessern von Textteilen.Der intelligente virtuelle Assistent AnswerGenius ermöglicht es den Lesern, leichter Antworten zu erhalten. Er liefert nicht nur sofortige Antworten in Zusammenhang mit Ihrer Dokumentation, sondern merkt sich auch den Kontext des Gesprächs und ermöglicht so einen kontinuierlichen Dialog für ein umfassenderes Erlebnis.Block-Editor für die StartseiteClickHelp hat die Verwaltung von Webseiten mit einem einfach zu bedienenden Block-Editor für die Startseite verbessert. Dieses neue Tool vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Startseiten, indem es Administratoren ermöglicht, Drag-and-Drop und visuelle Einstellungen zu verwenden.Integrationen über ZapierClickHelp erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten für Kunden erheblich: Jetzt kann es über Zapier nahtlos in Tausende von Anwendungen integriert werden. Dadurch lässt es sich leicht in CI/CD-Pipelines einfügen und mit verschiedenen Tools wie Git, Slack, Google Calendar, MS Teams und verschiedenen CRM-Systemen verbinden.WatchersMit der neuen Funktion Watchers erhalten Ihre Teammitglieder die Aktualisierungen, die sie benötigen, um Änderungen an den Inhalten im Auge zu behalten.Anmerkungen und Markdown-Unterstützung in ÜberarbeitungskommentarenMit dem Amber-Update werden die Korrekturkommentare um Anmerkungen der Nutzer und die Markdown-Syntax für die Kommentarformatierung erweitert, was eine besser strukturierte und klarere Kommunikation ermöglicht.ClickHelp gehört weiterhin zu den Branchenführern und bietet seinen Kunden Zugang zu modernster KI-Technologie, die die Effizienz der technischen Redaktion steigert.Informationen zu ClickHelpDas 2010 gegründete Unternehmen ClickHelp mit Hauptsitz in Jerewan, Armenien, revolutioniert das Dokumentationsmanagement. Es zentralisiert verschiedene Dokumentationsarten, darunter mehrsprachige Benutzerhandbücher, API-Dokumentation, Prozesse und Verfahren. ClickHelp fördert die Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass Unternehmen weltweit zeitnahe und qualitativ hochwertige Ergebnisse ihrer Dokumentationsarbeit erzielen.