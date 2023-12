DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. Dezember (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/MVV Energie AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 1,75% zuvor: 1,75% *** 10:00 DE/Metro AG, Pressekonferenz (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Dezember *** 10:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Pk zu Konjunkturprognose Winter 2023, Berlin *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 FR/OECD, Wirtschaftsausblick *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH zum Winter 2023/2024 - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,25% *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 220.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: -0,8% ggVm zuvor: -0,8% ggVm *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 16:00 US/Lagerbestände Oktober PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Dezember *** - EU/Beginn Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel (bis 15.12) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2023 09:18 ET (14:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.