München (ots) -Fernsehfilm im Neujahrsprogramm, am Mittwoch, 3. Januar 2024 um 20:15 Uhr, ab 25. Dezember 2023 in der ARD MediathekKeine Pause auf dem Wolfratshauser Revier: Neue Krimifolgen der 12. Staffel von "Hubert ohne Staller" schließen sich ab Mittwoch, 24. Januar 2024, um 18:50 Uhr im Ersten nahtlos an die Folgen der 11. Staffel an. Davor dürfen sich die Fans von "Hubert ohne Staller" auf das besondere Highlight im Neujahrsprogramm freuen. Am Mittwoch, 3. Januar 2024, um 20:15 Uhr, zeigt Das Erste den Fernsehfilm "Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah". In der ARD Mediathek ist der Film bereits ab 25. Dezember abrufbar. Es ist der vierte 90-minütige Film mit den KrimiheldInnen aus der erfolgreichen Vorabendserie.Die 12. StaffelDie Polizisten Hubert und Girwidz (Christian Tramitz und Michael Brandner) machen sich mit ihren eigenwilligen Methoden auf Tätersuche, dabei immer im Blick, so mancher Verschlimmbesserung von Kollege Martin Riedl (Paul Sedlmeir) Einhalt zu gebieten. Vieles macht der Charme und die Zielstrebigkeit von Christina Bayer (Mitsou Jung) wieder wett. Denn die Polizistin ist inzwischen eine prima Unterstützung bei den Ermittlungen. Dazu lässt Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) ihre Schützlinge nicht aus den Augen und muss so manches Mal selbst tatkräftig mit eingreifen. Gerichtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs (Susu Padotzke) findet zuverlässig jedes Haar im Risotto, pardon, in der Suppe - und trägt so immer wieder dazu bei, auch die verzwicktesten Fälle zu lösen. Und Yazid (Hannes Ringlstetter), Betreiber vom "Cafe Rattlinger" ist Mann und Mittel für und gegen Alles und für die Polizisten der Joker wenn gar nichts mehr weitergeht. Aber seine gewagten Einsätze, entsprechen nicht immer ganz der Etikette, besonders heikel: eine halblegale Fahrradtour, die an den Promivillen am Starnberger See vorbeiführt...Auch in der 12. Staffel sind die Fälle schräg bis kurios, Humor inbegriffen. Schockzustand in der Psychiatrie: Eine Pflegekraft wird ermordet und eine Patientin behauptet, sie habe die Tat im Auftrag des Teufels begangen, eine Wahnvorstellung, oder geht es in der Wolfratshauser Klinik wirklich nicht mit rechten Dingen zu? Ein Musiker stößt seinen Zwillingsbruder aus Eifersucht in den Starnberger See, dann verschwinden teure Gemälde und keiner will's gesehen haben! Wenn die Villen immer wertvoller werden, braucht es Leerstands-Pfleger, bloß was nutzen sie, wenn sie tot im Heizungskeller liegen? Die Polizisten ermitteln hart und wenn dann auch noch eine Leiche im muffigen Becken einer Kläranlage treibt, ist die Arbeit manchmal auch kein Zuckerschlecken! Und dann wird auch noch der Katastrophenfall in Wolfratshausen ausgerufen... In manchen Fällen hilft nur noch eine Runde Kuscheln mit den flauschigen Tieren der Alpaka-Farm Granetsbichler. Und noch ein weiterer Tipp: Finger weg von allem Essbaren! Ist Girwidz, neuerdings diplomierter "Doktor Risotto", wirklich am Tod eines adeligen Reichsbürgers schuld?"Hubert ohne Staller"ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion liegt bei Elmar Jaeger (BR). Die Headwriter sind Philip Kaetner und Oliver Mielke.Der FernsehfilmDie beliebten Polizisten aus Wolfratshausen, Hubert und Girwidz, ermitteln in dünner Alpenluft und lassen dabei kaum ein Fettnäpfchen aus. Dann werden sie auch noch zur Zusammenarbeit mit zwei österreichischen Kolleginnen verdonnert, die ihnen überhaupt nicht schmeckt, doch am Ende kommt in diesem Fall tatsächlich so etwas wie Liebe ins Spiel.Neben dem bekannten Cast von "Hubert ohne Staller" sind im Fernsehfilm u.a. zu sehen: Doris Schretzmayer, Marlene Morreis, Alfred Dorfer, Christian Strasser, Johannes Berzl, Michele Oliveri, Jonathan Müller, Pauline Fusban, Frank Leo Schröder, Nikolaus Frei, Claus Peter Seifert, Mark-Alexander Solf, Lea Schönhuber."Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah" ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag ARD, des BR und der ARD Degeto. 