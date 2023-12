Das Thema "Kryptowährungen" gewinnt zunehmend an Bedeutung, und die Finanz-Player wollen auf den fahrenden Zug aufspringen. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS will nun zusammen mit zwei Partnern eine Digitalwährung auf Euro-Basis auf den Markt bringen. Die Aktie kann davon am Mittwoch jedoch nicht profitieren. Dieser sogenannte Stablecoin soll die breite Markteinführung von digitalen Vermögenswerten auf Basis von Blockchain-Technik beschleunigen. Hintergrund: Stablecoins sind wertstabile Kryptowährungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...