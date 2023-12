Seit Ende Oktober sehen wir sowohl an den Aktienmärkten in den USA als auch in Europa eine Wahnsinns-Rallye. Dabei haben die Indizes wie beispielsweise der S&P 500 im November rekordverdächtige Kursanstiege verzeichnet. Infolgedessen ist die Rallye sehr heiß gelaufen und die Marktlage stark überkauft. In Erwartung einer baldigen Zinswende der Fed und gleich mehreren Zinssenkungen ...

