Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (31. Mai) konnte man mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 1,34 $ den Konsens zwar um einen Cent schlagen, blieb dafür aber mit einem Umsatz von 12,94 Mrd. € hinter der Analystenschätzung von 13,05 Mrd. $ zurück. Zudem hat sich das Wachstum weiter abgeschwächt: Lag im ersten Quartal das Wachstum zum Vorjahr noch bei 9 %, waren es nun lediglich noch 5 %. Auch der Hinweis von Chairman Larry Ellison bezüglich des dynamischen Aus- und Aufbaus von Cloud-Rechenzentren vermochte dem Börsen-Blues nicht entgegenzuwirken. Die Aktie gab in einer ersten Reaktion rund 10 % nach.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 50.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Investiert bleiben!- AMD hebt erneut die Stimmung im Bereich generative KI- Fels in der Brandung: HANNOVER RÜCK- Unter der Lupe: Wirtschaftswunder PolenBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info