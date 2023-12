Europa ist das zweite Jahr in Folge die günstigste Region

NA ist die führende Region in Bezug auf die Geschwindigkeit von Unternehmen

Wachstum bei den Rechtsdienstleistungen und zunehmende Digitalisierung lassen die durchschnittlichen globalen Kosten um 4 sinken

Globale Durchschnittszeit um 48 gestiegen, mit größeren Unterschieden bei der Einführung von Technologien weltweit

Insgesamt rangieren Malaysia, Australien und Singapur weltweit an der Spitze der Länder

Europa blieb auch in diesem Jahr die günstigste Region für internationale Unternehmen, obwohl die Unterschiede weltweit größer geworden sind, da die Digitalisierung rund um den Globus unterschiedlich schnell voranschreitet.

Laut den Daten, die Mercator by Citco (Mercator), der führende Anbieter von Entity Portfolio Management (EPM), in seinem jährlichen Mercator Entity Management Report 2023 zusammengestellt hat, sinken die kombinierten globalen Durchschnittskosten für internationale Unternehmen zur Durchführung von Aktivitäten im Zusammenhang mit Unternehmen im Jahr 2023 um 4 %.

Die zunehmende Nutzung digitaler Tools führte in einigen Regionen zu einer größeren Kosteneffizienz und erleichterte die Prozesse der Unternehmensverwaltung, während das Wachstum des Sektors für juristische Unterstützung und Unternehmenssekretariatsdienste ebenfalls eine Rolle spielte, da eine Reihe von Anbietern zur Kostensenkung beitrug.

Das zweite Jahr in Folge war Europa die Region mit den niedrigsten Kosten für internationale Unternehmen, was auf die laufende Umsetzung der EU-Digitalisierungsrichtlinie und einen äußerst wettbewerbsfähigen Rechtsdienstleistungsmarkt zurückzuführen ist.

Im Vergleich zu Europa sind der Nahe Osten und Afrika (MEA) sowie Lateinamerika (LATAM) am teuersten, da viele Länder in diesen Regionen immer noch Nassunterschriften und mehrere Schritte für die notarielle Beglaubigung, Übersetzung und Legalisierung ausländischer Dokumente verlangen.

Die Daten, die direkt von Mercators EPM-Technologieplattform Entica stammen, zeigen auch, dass Nordamerika (NA) die schnellste Region ist, die von der weit verbreiteten Einführung elektronischer Unterschriften und elektronischer Einreichungen profitiert, wobei die durchschnittliche Zeit für die Erledigung von Aufgaben bis 2023 um 14 sinkt.

In allen anderen Regionen gab es jedoch entweder einen Anstieg oder keine erkennbare Veränderung im Zeitverlauf, wobei sich die Effizienzlücke zwischen den Ländern, die sich der Digitalisierung verschrieben haben, und den Ländern, die noch auf traditionelle Legalisierungsmethoden, physische Einreichungen und persönliche Treffen setzen, vergrößert hat. Am deutlichsten ist dies im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), wo einige der effizientesten, aber auch einige der komplexesten Prozesse für internationale Unternehmen zu finden sind. Diese Diskrepanz führt dazu, dass die Zeit im globalen Durchschnitt um 48 ansteigt.

Aufgeschlüsselt nach einzelnen Ländern ist Malaysia der günstigste Standort für die Ansiedlung von Unternehmen im Jahr 2023 gemessen an den Gesamtkosten und dem Zeitaufwand für die Verwaltung von Unternehmen -, gefolgt von Singapur und Australien. Im Gegensatz dazu sind Taiwan, Vietnam und Norwegen die am schwächsten bewerteten Standorte.

Kariem Abdellatif, Head of Mercator, dazu:

"Insgesamt stellen wir nach wie vor fest, dass die Digitalisierung die Art und Weise revolutioniert, wie internationale Unternehmen ihr globales Unternehmensportfolio verwalten und pflegen. Im Jahr 2023 setzen weltweit mehr Länder digitale Tools ein, um Prozesse zu rationalisieren und die Effizienzsteigerungen zu erzielen."

"Es zeichnet sich jedoch immer mehr ab, dass die Kluft zwischen den globalen Finanzzentren mit rationalisierten, technologiegestützten Lösungen wie Singapur, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten und den Ländern, die noch auf traditionelle persönliche Verfahren setzen, immer größer wird. In diesen Ländern führt die zusätzliche Komplexität nicht nur zu einem höheren Verwaltungsaufwand für die internen Teams, sondern kostet die internationalen Unternehmen auch mehr Zeit und Geld."

"Ziel dieses Berichts ist es natürlich nicht, internationalen Unternehmen Ratschläge zu erteilen, wo sie ihre Niederlassungen oder Tochtergesellschaften ansiedeln sollen dies ist natürlich eine Frage der Notwendigkeit -, sondern Erwartungen zu formulieren und einen Ausblick auf die relativen Kosten und den Zeitaufwand zu geben, die für die Durchführung der wichtigsten Aktivitäten zur Einhaltung der Vorschriften in den Niederlassungen weltweit erforderlich sind."

Den vollständigen Bericht finden Sie unter: https://mercator.net/mem-report-2023/

Der Mercator Entity Management Report 2023 ist Teil der Mercator's Entity Portfolio Management Series und bietet einen direkten Einblick in die Kosten und den Zeitaufwand für die Verwaltung eines globalen Portfolios von Unternehmen, basierend auf realen Daten.

Die Statistiken, die diesem Bericht zugrunde liegen, beziehen sich auf den Zeitraum von Oktober 2022 bis November 2023 und stammen direkt von Mercator by Citcos proprietärer EPM-Technologieplattform Entica , die alle für Kunden durchgeführten Aktivitäten individuell erfasst.

Die Daten decken über 180 Länder und 20 verschiedene Arten von Unternehmenssekretariatsaufgaben ab. Die Daten repräsentieren ein Marktkapital von 3,41 Billionen US-Dollar in allen wichtigen Wirtschaftszweigen und beziehen sich ausschließlich auf die Aktivitäten internationaler Unternehmen.

Als Pionier des Entity Portfolio Management (EPM) baut Mercator dauerhafte Partnerschaften mit seinen Kunden auf, um deren individuelle Bedürfnisse zu verstehen und ihnen durch eine klare Übersichtsebene Leichtigkeit, Effizienz und Transparenz zu bieten. Mercators unübertroffenes Know-how im Bereich EPM und die firmeneigene Technologie Entica verändern die Art und Weise, wie Unternehmen ihr Portfolio an Unternehmen betrachten und verwalten, und helfen ihnen, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden.

Mercator gehört zur Citco-Unternehmensgruppe (Citco) und arbeitet eng mit unserem Governance Services-Team zusammen einem maßgeschneiderten, zentralisierten Service, der unter anderem BPO-Buchhaltung, Common Reporting Standard, Verwaltungsratsmandate und Lohnbuchhaltung anbietet. Die Transparenz, die Mercators Dateneinblicke in Kombination mit dem proaktiven Fachwissen von Governance Services bieten, bedeutet, dass Citco in der Lage ist, jedes internationale Unternehmen in allen Belangen der Unternehmensführung zu unterstützen.

Die Unternehmensgruppe Citco (Citco) ist ein weltweites Netz unabhängiger Unternehmen. Unter ihnen sind führende Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale Alternative-Investment-Branche. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,8 Billionen US-Dollar und 9.800 Mitarbeitern in 36 Ländern ist Citco dank seiner einzigartigen Innovationskultur und kundenorientierten Lösungen seit mehr als vier Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner für seine Kunden.

