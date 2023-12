Halle/MZ (ots) -Mit zunehmender Dauer des Krieges sinkt weltweit das Verständnis für das Vorgehen Israels. Zur Einseitigkeit mancher Staaten, die Israel wenig wohlgesonnen sind, kommen andere mit ihrem Erschrecken über das Leid im Gaza, über die scheinbare Endlosigkeit des Konflikts hinzu.Deutschland entschied sich erneut für einen Zwischenweg und enthielt sich. Das lässt sich begründen: Die humanitäre Lage in Gaza ist mehr als bedrückend. Das Kriegsziel Israels - die Zerstörung der Terrororganisation Hamas - ist so vage, dass endlose Szenarien zumindest denkbar sind.Benannt werden müssen aber auch die Gräueltaten der Hamas, die die jüngste Eskalation ausgelöst hat. Dies fehlt in der UN-Resolution, es ist eine eklatante Lücke.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5671770