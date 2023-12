Entdecken Sie unsere exklusiven Christmas-Deals! Lassen Sie sich von unseren Experten begleiten und profitieren Sie von diesen exklusiven Sonderaktionen zum Jahresende: https://t1p.de/jutux Im Interview mit Stefan Riße von Acatis Investment thematisiert der Kapitalmarktexperte seine größten Fehlprognosen an der Börse, an der er seit 1985 aktiv ist. Riße gesteht, dass seine Prognose für 2023 nicht eingetroffen ist. Trotz Erholungstendenzen des Marktes Ende Oktober, habe ihn die rasante Aufwärtsbewegung des DAX mit neuen Rekordkursen überrascht. In der Finanzwelt werde oft nur über erfolgreiche Vorhersagen gesprochen, während Fehlprognosen vernachlässigt werden. Riße erinnert auch an Andre Kostolany, der sagte, dass ein erfolgreicher Börsianer in 51 von 100 Fällen richtig liegt. Hinsichtlich der aktuellen Marktsituation erläutert Risse, dass die Stabilität des Marktes vor allem von Marktstimmung, Geldpolitik und Liquidität beeinflusst wird. Er bleibt vorsichtig und erwartet weitere Rückgänge, falls die Zinssenkungen der Notenbanken nicht den erhofften Effekt haben. Das und mehr im Video!