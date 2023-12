Die beiden führenden Experten auf dem Gebiet der Erforschung ultragroßer, bedarfsorientierter chemischer Räume schließen sich zusammen, um eine neue Ära der Arzneimittelforschung einzuleiten. Der führende Anbieter von Forschungschemikalien Enamine und der Software-Innovator BioSolveIT haben offiziell ihre Kräfte gebündelt, um die weltweit umfassendste Plattform zur Erforschung chemischer Räume zu schaffen. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, die Landschaft der chemischen Forschung neu zu gestalten und Wirkstoffsuchern auf der ganzen Welt noch nie dagewesene Vorteile zu bieten. Dazu gehören eine größere Auswahl an Wirkstoffen zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen sowie eine maximale Liefergeschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Die neue und exklusive Allianz basiert auf dem bereits sehr erfolgreichen REAL-Konzept, das die Suche nach neuen chemischen Wirkstoffen zur Bekämpfung von Krankheiten beim Menschen, im Pflanzenschutz und in der Tiergesundheit verändert und beschleunigt hat, und soll dieses ablösen, indem sie den Zugang zu Milliarden von Wirkstoffen auf Anfrage möglich macht.

Die Allianz zwischen BioSolveIT und Enamine wird für das Streben nach Innovation in der Pharmaindustrie bahnbrechend sein. Durch die Nutzung ihrer jeweiligen Stärken und Fachkenntnisse sind die beiden Unternehmen in der Lage, eine Synergie zu schaffen, die die heutigen Möglichkeiten bei der Entdeckung neuer chemischer Substanzen erheblich erweitern wird. Die exklusive Partnerschaft wird alle Aspekte der Erforschung des chemischen Raums abdecken, von der Erschließung immer größerer Teile des chemischen Raums über bahnbrechende Softwarelösungen für die liganden- und strukturbasierte Exploration bis hin zur Synthese mit bisher unerreichten Erfolgsraten und Lieferzeiten.

Die wichtigsten Vorteile, die Forscher weltweit erwarten:

Exponentielles Wachstum neuartiger geistiger Eigentumsrechte: Das kombinierte Know-how wird neuartige chemische Stoffe in einem noch nie dagewesenen Tempo erschließen und Billionen neuer Möglichkeiten für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln bieten. Maßgeschneiderte chemische Räume: Die einzigartigen Algorithmen von BioSolveIT in Verbindung mit der umfassenden Chemieexpertise von Enamine befähigen die Kunden, viel tiefer in chemische Räume einzutauchen, einschließlich maßgeschneiderter Räume, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Massive Einsparungen entlang des DMTA-Zyklus: Entdeckung neuartiger chemischer Substanzen innerhalb von Minuten auf Standardcomputern, Beschaffung von Verbindungen bis zu 90 günstiger und weit über 80 erfolgreiche Synthesen, und das alles innerhalb von höchstens 3-4 Wochen.

Professor Dr. Andrey Tolmachov, Gründer und CEO von Enamine,dazu: "In den letzten Jahren hat BioSolveIT das virtuelle Screening auf eine ganz neue Ebene gehoben. Ich bin sehr beeindruckt von ihren Algorithmen, die mit Milliarden von virtuellen Verbindungen umgehen, als wären es nur ein paar Hunderttausend. Ihre Techniken zur Erkundung des chemischen Raums und unser Make-on-Demand-Angebot sind eine perfekte Ergänzung." Professor Dr. Tolmachov weiter: "Forscher können sich genau die Moleküle aussuchen, die für sie interessant sind, und wir können diese erfolgreich synthetisieren und in Rekordzeit weltweit versenden."

Dr. Christian Lemmen, CEO von BioSolveIT, lobt: "Enamine ist wirklich ein hervorragender Lieferant in diesem Bereich. Wen auch immer Sie fragen, Enamine ist die erste Wahl, wenn es um die Beschaffung von Wirkstoffen mit höchster Zuverlässigkeit und in beispielloser Geschwindigkeit geht. In diesen schwierigen Zeiten ist dies umso bewundernswerter." Lemmen erklärt weiter: "Gemeinsam haben wir gerade erst begonnen, die Arzneimittelforschung durch die Erforschung des chemischen Raums neu zu definieren. Unser gemeinsames Wissen wird den Forschern und letztlich den Patienten auf der ganzen Welt helfen."

Über BioSolveIT GmbH

BioSolveIT ist ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Chemie-Informatik und Dienstleistungen. Es ist bekannt für seine überlegenen Softwarelösungen für Affinitätsschätzungen, strukturbasiertes Design, ligandenbasiertes Design, virtuelles Hochdurchsatz-Screening, Bibliotheksdesign und -analyse. Ihre schnellen, visuellen und einfachen Berechnungstechnologien tragen zur Innovation der pharmazeutischen Forschung bei und haben sich bei fast allen großen Pharmaunternehmen bewährt, darunter AstraZeneca, F. A. Hoffmann-LaRoche, BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis, Pfizer, Sanofi und viele andere. Die infiniSee-Plattform von BioSolveIT wurde schnell zu einem Industriestandard für die Navigation in molekularen chemischen Räumen von bisher unerreichter Größe. Die BioSolveIT-Software ist mit preisgekrönten Algorithmen ausgestattet. Die Anwendungen des Unternehmens, die von radikal einfachen Benutzeroberflächen profitieren, richten sich an medizinische Chemiker und Computerexperten gleichermaßen.

Der Geschäftssitz von BioSolveIT befindet sich in Sankt Augustin, Deutschland. Support- und Vertriebsstandorte befinden sich in Boston, Massachusetts, und San Diego, Kalifornien, beide USA. Vertriebspartner unterhalten Standorte in Japan, China, Südkorea und Indien.

Über Enamine Ltd.

Enamine mit Hauptsitz in Kiew, Ukraine, ist ein wissenschaftlich orientiertes, integriertes Auftragsforschungsunternehmen mit einzigartigen Partnerschaftsmöglichkeiten bei der Erforschung neuer chemischer Räume. Das Unternehmen kombiniert den Zugang zu intern hergestellten Screening-Substanzen (4 Millionen vorrätig) und Bausteinen (300.000 vorrätig) mit einer umfassenden Plattform integrierter Forschungsdienstleistungen, um die Bemühungen in der Arzneimittelforschung voranzutreiben und zu beschleunigen. Enamine hat das größte Angebot an Make-on-Demand-Verbindungen entwickelt, das Billionen von Enamine REAL-Molekülen und über eine Milliarde von Enamine MADE-Bausteinen umfasst. Der einzigartige, wissensbasierte Ansatz des Unternehmens ermöglicht die schnelle und kostengünstige Bereitstellung neuartiger Substanzen aus dem oben genannten Bereich der Make-on-demand-Chemikalien.

