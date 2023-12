Ende November 2023 erhielt die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), ein in Wien ansässiges österreichisches Pharmaunternehmen, die Marktzulassung von der Canadian Health Authority (Health Canada) für ihren ultrakurzwirkenden, kardioselektiven ß1-Blocker Landiolol. Das Arzneimittel wird in der Intensivmedizin eingesetzt, um Vorhofflimmern und Vorhofflattern (supraventrikuläre Tachykardie) und nicht-kompensatorische Sinustachykardie zu behandeln wenn sich also der Herzschlag stark und ohne erkennbare Ursache beschleunigt. Die Zulassung ermöglicht einer bestimmten Gruppe von Intensivpatienten den Zugang zu einer zusätzlichen Therapieoption. Darüber hinaus öffnet es für AOP Health die Tür für den nordamerikanischen Markt.

Landiolol, das bereits in der EU zugelassen ist, wurde der medizinischen Fachwelt Kanadas auf internationalen Medizinkongressen mehrfach vorgestellt. In Kanada wird Landiolol lediglich in Krankenhäusern verfügbar sein.

Martin Steinhart, CEO, AOP Health, erläuterte: "Die Zulassung von Landiolol in Kanada bedeutet einen großen Erfolg für unser Unternehmen, da dies verdeutlicht, dass wir durch unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Erweiterung des Therapiespektrums für Intensivpatienten beitragen konnten."

Landiolol wird über den lokalen Partner Trimedic Therapeutics Inc. vertrieben.

Csilla Repas, AOP Health Corporate Alliance Director, erklärte: "Als etablierter Stakeholder im kanadischen Gesundheitssektor und Experte auf dem Gebiet der Intensivmedizin verfügt Trimedic Therapeutics Inc. über das erforderliche Fachwissen, um den Markteintritt erfolgreich zu begleiten. Wir sind hocherfreut, dass wir mit Trimedic Therapeutics Inc. einen starken Partner für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten."

Über supraventrikuläre Tachykardie

Supraventrikuläre Tachykardie (einschließlich Vorhofflimmern und Vorhofflattern) kann bei Patienten mit und ohne Herzerkrankungen gleichermaßen auftreten. Da diese klinischen Bedingungen die Herzfunktion beeinträchtigen können und daher akute Probleme des Herz-Kreislaufsystems verursachen können, erfordern sie ärztliche Soforthilfe. Im Vergleich mit anderen ß1-selektiven Betablockern zeichnen sich die ultrakurzwirkenden Betablocker von AOP Health durch einen schnelleren Wirkungseintritt und eine rasche Reduzierung der Herzfrequenz aus, ohne den Blutdruck deutlich zu senken. Die Anwendung dieser intravenös verabreichten Betablocker ist auf akute Situationen und Notfälle beschränkt und nicht zur Behandlung chronischer Herzrhythmusstörungen vorgesehen.

Über AOP Health

Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den letzten 25 Jahren hat sich die Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt, der von seinem Hauptsitz in Wien, seinen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in ganz Europa und dem Nahen Osten sowie über Partner*innen weltweit tätig ist. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen schaffen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen und Pflegekräfte.

