Die Aktie von Alphabet hat sich im laufenden Jahr stark entwickelt. Das Unternehmen gilt als einer der großen Gewinner der KI-Revolution. Auch Analysten zeigen sich optimistisch für die Aktie. Derzeit gönnt sich die Aktie allerdings eine Verschnaufpause. Am Dienstag belastete eine Niederlage im Kartellstreit mit dem Fortnite-Hersteller Epic.Geschworene in San Francisco kamen am Montag zu dem Schluss, dass die Alphabet-Tochter Google sich durch unfairen Wettbewerb ein Monopol im Geschäft mit Apps ...

