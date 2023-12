Emittent / Herausgeber: mzs Rechtsanwälte vereidigter Buchprüfer Meyer zu Schwabedissen und Partner mbB / Schlagwort(e): Anleihe/Ausschüttungen

Anleihe der SeniVita Social Estate AG (ISIN: DE000A13SHL2, WKN A13SHL): Der gemeinsame Vertreter informiert über 2. Abschlagszahlung an Gläubiger



13.12.2023 / 20:00 CET/CEST

Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, Herr Rechtsanwalt Meyer zu Schwabedissen aus Düsseldorf, informiert, dass infolge des Verkaufs einer weiteren zugunsten der Anleihegläubiger mit einer Grundschuld besicherten Immobilie (Tagespflege und Apartment 04 Ganghofer Straße 1 d, Gernlinden, Ortsteil von Maisach) nach Abzug von Kosten ein Betrag in Höhe von € 1.100.100,00 zur Ausschüttung an die Anleihegläubiger bereitsteht. Da es sich um eine Tilgung handelt, verkürzt sich der Poolfaktor der Anleihe in Folge dieser 2. Ausschüttung von 0,97 auf 0,94533463.



Zwischenzeitlich ist etwas mehr als die Hälfte des Wertes des ursprünglichen Immobilienbestandes, das zur Besicherung der Gläubiger diente, veräußert worden. Die Verwertung der verbleibenden Immobilien dauert an und nimmt voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch.



Gustav Meyer zu Schwabedissen

Als gewählter gemeinsamer Vertreter

c/o mzs Rechtsanwälte

Goethestraße 8-10

40237 Düsseldorf





