Deutsche Bluechips steigen und steigen, hiesige mittelfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger wechseln zum Teil auf die Short-Seite, nicht ohne Gewinne mitgenommen zu haben. Andere sind da aktiv, wie Goldberg vermutet.Zusammenfassung Die deutschen Aktien, gemessen am DAX, sind in der siebten Woche in Folge weiter gestiegen. Diesmal ist die Reaktion vieler mittelfristig orientierter Anleger klar: Gewinne mitnehmen und auf die Short-Seite wechseln. So interpretiert Joachim Goldberg die Tatsache, ...

