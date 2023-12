The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.12.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2023



ISIN Name

CA30207T1049 EXMCEUTICALS INC.

MHY621971198 NAVIOS MARITIME HLDGS

US00902F2048 AINOS INC. DL-,01

US2054771025 COMPUTER TASK GRP DL-,01

US37185R3075 GENETIC TECHS ADR/600

XS1576621632 AVIS BUDGET FIN.17/25REGS

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken