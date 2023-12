Beijing (ots/PRNewswire) -Kürzlich hielt das Jean-Charles Pigeau Studio die Einweihungs- und Vertragsunterzeichnungszeremonie im Kreis Dehua, Stadt Quanzhou, in der südostchinesischen Provinz Fujian ab. Deshang Yunci (Xi'an) Brand Management Co., Ltd. unterzeichnete eine Kooperationsvereinbarung mit dem Jean-Charles Pigeau Studio und dem Dehua Yishu Keramikforschungsinstitut, um die branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und dem weißen Dehua-Porzellan, das auch als "Blanc de Chine" bekannt ist, neue Impulse zu verleihen.Jean-Charles Pigeau, Vizepräsident der Vereinigung für den chinesisch-französischen Kulturaustausch, ist ein renommierter französischer zeitgenössischer Künstler und Bildhauer, der mit der Hermes-Stiftung zusammenarbeitet und seit langem für zahlreiche internationale Luxusmarken tätig ist.Das weiße Dehua-Porzellan sei ein einzigartiges Material, das seiner Kunstphilosophie entspreche, so Jean-Charles Pigeau. Er freut sich darauf, mit der Gründung des Studios die Zusammenarbeit zu verstärken und das weiße Dehua-Porzellan in die Welt zu tragen.Deshang Yunci wird demnächst eine Künstlerserie aus hochwertigem Porzellan vorstellen. Diese Serie wurde von Jean-Charles Pigeau entworfen und besteht aus weißem Jade-Porzellan, das vom Dehua Yishu Keramikforschungsinstitut entwickelt wurde. Als Mischung aus chinesischen und westlichen Kulturelementen bietet diese Kollektion eine Reihe von Keramikkunstwerken, die sowohl einen künstlerischen als auch einen wirtschaftlichen Wert haben.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/337675.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2299825/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-branchenubergreifende-zusammenarbeit-bringt-neuen-schwung-in-das-weiWe-porzellan-von-dehua-302014518.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5671805