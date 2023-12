Die amerikanische Notenbank Fed hält nach wie vor an ihrem Leitzins fest. Dies ist damit bereits die dritte Sitzung in Folge, in der sie die Spanne unverändert belässt. Diese Signale sollten Anleger nun beachten Die amerikanische Notenbank Fed hat die Zinsen zum dritten Mal in Folge unverändert belassen und führt ihre Zinserhöhungspause damit fort. Zuletzt hatte die Fed die Zinsen im Juli auf eine Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent gesetzt und ...

