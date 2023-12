Freiburg (ots) -



Für Deutschland sollte die COP28 eine Lehre sein. Dort waren Länder zu beobachten, die sich einem Umbruch verweigern, weil sie in der alten Welt gut verdient haben. Aber Deutschland sollte sich nicht krampfhaft an überkommene Technologien klammern - selbst wenn sich dafür vermeintlich positive Begriffe finden lassen wie "Technologieoffenheit". Saudi-Arabien versteht darunter CCS und manche in Deutschland verstehen darunter synthetische Kraftstoffe, die sich in Verbrennungsmotoren nutzen lassen (E-Fuels). Durchsetzen wird sich weder das eine noch das andere. Dafür sorgt die brutale Logik von Effizienz und damit Wirtschaftlichkeit. COP28 als "Klimakonferenz" zu bezeichnen, ist daher falsch. Es war eine Konferenz, an der die Karten in der Weltwirtschaft neu gemischt wurden - eine "Weltwirtschaftskonferenz". Praktischerweise hilft das auch dem Klima. (...) Es geht um knallharte wirtschaftliche Interessen und die sind meist der beste Anreiz, etwas zu tun. https://mehr.bz/zhh (BZ-Plus)



