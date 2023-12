© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Nach zwei Jahren intensiver Zinsanhebungen signalisiert die US-Notenbank in ihren neuen Prognosen das Ende der Straffungsphase und sieht für 2024 sinkende Zinsen kommen. Die Märkte feiern die Entscheidung.Wie Experten weithin erwartet hatte, ließen Jerome Powell und Co. den Leizins am Mittwoch unverändert in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. In ihrem aktuellen Statement berücksichtigten die Fed-Vertreter explizit die Tatsache, dass die Inflation im vergangenen Jahr nachgelassen hat. Sie betonten, die wirtschaftliche Entwicklung genau zu beobachten, um zu entscheiden, ob "weitere" Zinserhöhungen notwendig sind. Dies impliziert, dass nach Monaten aggressiver Straffung und einer …