Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Bybit (https://i.bybit.com/10abVnbb), die gemessen am Volumen drittgrößte Kryptobörse der Welt, hat heute anlässlich ihres 5-jährigen Bestehens ihre zukunftsweisende Web3-Vision vorgestellt, deren Ziel in der Schaffung eines dezentralen Ökosystems besteht, das einfacher, offener und gleichberechtigter für alle ist."Unsere Web3-Vision stellt eine Erweiterung unseres Versprechens dar, die Kryptoarche zu sein, die die Vermögenswerte der Nutzer schützt und sie nahtlos in die Welt der Kryptowährungen integriert. Wir wollen dazu beitragen, dass mehr Nutzer den Übergang vom Web2 zum Web3 schaffen, indem wir ein dezentralisiertes Ökosystem aufbauen, das einfacher, offener und für alle gleich ist", so Ben Zhou, Mitbegründer und Geschäftsführer von Bybit.Die Web3 Mission und Werte von Bybit: Offenheit neu definiertIm Zentrum der Web3-Vision von Bybit steht die Verpflichtung zur Offenheit. Bybit möchte offen sein für alle Entwickler, Schöpfer und Partner im Bereich der Blockchain. Das spiegelt sich in unserem Engagement für Zusammenarbeit, Erforschung und Innovation zusammen mit unserer Community und unseren Partnern wider, um ein Umfeld zu schaffen, in dem die Blockchain-Technologie allen gleichermaßen zugutekommt.Bybits erklärtes Ziel ist es, derzeit getrennte Systeme zu einem einheitlichen Erlebnis zu verschmelzen und zu öffnen, das die Nutzer nahtlos über verschiedene Web3-Ökosysteme, Plattformen und Dienste hinweg verbindet.Das Potenzial von Web3 ausschöpfenDer strategische Ansatz von Bybit zur Umsetzung seiner Web3-Vision ist vielschichtig und umfasst Initiativen in den Bereichen Infrastruktur, Anwendungen, Ökosystem und Nutzerbindung:- Öffnung und Vereinfachung des Zugangs zu Web3- Bybit Web3 wird eine Multi-Wallet-Integration einführen, die einfache Bedienung und fortschrittliche Technologie nahtlos miteinander verbindet und es den Nutzern ermöglicht, sowohl Depot-Wallets als auch MPC-Wallets für verschiedene Zwecke zu verwalten.- Die Nutzer können von der Bybit Wallet aus unkompliziert auf dApps, NFT-Marktplätze und das gesamte Spektrum der Web3-Funktionen und -Dienste zugreifen. Durch diesen rationalisierten Ansatz können die Nutzer ihre DeFi-Portfolios bequem verwalten, einschließlich Kauf, Verkauf, Handel, Swapping und Einsatz von DeFi-Assets, indem sie nur wenige Klicks auf einer einzigen Plattform tätigen.- Vertiefung von Ökosystempartnerschaften, gleichberechtigter Zugang zu Chancen- Nach einem erfolgreichen Jahr 2023, das geprägt war von der Förderung von Partnern im Web3-Bereich, wie beispielsweise der "Oracle Red Bull Racing Velocity"-Serie, wird Bybit seine Web3-Infrastruktur nun weiter ausbauen und weitere Partnerschaften mit prominenten Blockchain-Ökosystemen und -Projekten eingehen, einschließlich der Einführung des neu gestalteten NFT-Marktplatzes.- Die Nutzer erwartet ein vielfältigerer und dynamischerer Marktplatz, ein breiteres Angebot an kuratierten digitalen Vermögenswerten und eine höhere Liquidität, was die Nutzung der Möglichkeiten im DeFi- und NFT-Bereich erleichtern wird.- Marken und Unternehmen, die in das Web3 einsteigen oder es für sich nutzen wollen, profitieren von einer erweiterten Unterstützung, etwa durch spezielle Programme und Kooperationsinitiativen, mit denen sie die Chancen nutzen können, die sich durch die sich entwickelnde dezentralisierte Landschaft ergeben.- Einfachheit, Vergnügen und Vorteile im Web3- Bybit engagiert sich dafür, allen Nutzern und Partnern bei der freien Erkundung des Web3 Spaß und Vorteile zu bieten und eine integrativere und partizipative Erfahrung im dezentralen Bereich zu kultivieren.- Die Community kann sich auf mehr Unterstützung, Anreize und Initiativen freuen, mit denen sie ihre Forschungs-, Analyse- und Investmentfähigkeiten weiterentwickeln und das Ökosystem von Crypto Ark und Bybit Web3 gemeinsam aufbauen und erweitern kann."In einer Welt, in der Spaltung allgegenwärtig ist, wollen wir ein Ökosystem aufbauen, das Barrieren abbaut und gleiche Chancen für alle bietet", fügt Ben hinzu."Dieses unermüdliche Engagement deckt sich mit Bybits weitreichender Vision, den Zugang zur transformativen Kraft des Web3 zu demokratisieren und sicherzustellen, dass seine Vorteile weit über die Bereiche Technologie und Finanzen hinausgehen."Bybit TheCryptoArk BybitWeb3Informationen zu BybitBybit gehört gemessen am Volumen zu den drei größten Kryptowährungsbörsen und verzeichnete im Jahr 2018 20 Millionen Nutzer. Das Unternehmen stellt eine professionelle Plattform bereit, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und eine mehrsprachige Community-Unterstützung finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse (https://www.bybit.com/en/press).Medienanfragen:Medienanfragen richten Sie bitte an: media@bybit.comWeitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bybit.comFür Updates folgen Sie bitte: Den Communities und sozialen Medien von BybitDiscord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | YoutubeLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-stellt-seine-web3-vision-vor-wegweisende-einfachheit-offenheit-und-gleichheit-im-dezentralen-okosystem-302014859.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097325/100914448