Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Erich Ammann, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2018, wird sich nach mehr als 35 Jahren herausragender Arbeit für den Schindler-Konzern an der Generalversammlung 2024 nicht mehr zur Wiederwahl stellen und seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Ausserdem wird sich Adam Keswick nicht zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates stellen. Die Entscheidung beruht auf seiner Einschätzung, dass er seine Verpflichtungen gegenüber Schindler aufgrund zeitlicher Überschneidungen mit Verwaltungsratssitzungen von Jardine Matheson zurzeit nicht angemessen wahrnehmen kann. Alle übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich an der ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2024 zur Wiederwahl. Für Alfred N. Schindler und Luc Bonnard hat der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit der Ausnahmebestimmung im Geschäftsleitungsreglement entschieden, die Alterslimite hinauszuschieben. Seine Wiederwahl vorausgesetzt, wird Tobias B. Staehelin als Nachfolger von Erich Ammann neu Einsitz in den Aufsichts- und Strategieausschuss nehmen. Der Verwaltungsrat hat Hugo Martinho (1971) per 1. April 2024 als Nachfolger von Tobias B. Staehelin als Mitglied der Konzernleitung, verantwortlich für Human Resources, ernannt. Hugo Martinho ist seit 2003 bei Schindler in verschiedenen Positionen in Europa und Asien tätig. Seit 2022 ist er Leiter Human Resources Europa Nord. Hugo Martinho hat einen Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften der Universität Coimbra, Portugal. Über Schindler

