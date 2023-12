Ampel-Koalition erhöht Steuer auf Luft: 10 Milliarden soll sie einbringen ++ Spediteure protestieren am 16. Dezember in LKW-Konvois gegen drastische Maut-Erhöhung ++ Brüssel: EU-Treffen über Ukraine-Hilfen und EU-Beitritt - Ungarn dagegen ++ UN-Vollversammlung fordert Waffenstillstand in Gaza - Hamas kämpft weiter ++ Antisemitismus-Skandal an US-Universitäten ++ TE-Energiewende-Wetter ++ D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...