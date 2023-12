Nicht die Aussicht auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hat zu deutlichen Kursgewinnen beim Edelmetall Gold gesorgt, sondern vielmehr die fortwährende Reduktion der Bilanzsumme, die ähnlich wie eine Zinssenkung wirkt. Entsprechend passte sich der Goldpreis nach dem Entscheid am Mittwoch den Vorgaben an und zog wieder deutlich über 2.025 USD an. Zwar konnte der Goldpreis bereits Anfang des Monats zeitweise auf 2.146 US-Dollar zulegen, der steile Anstiege ...

