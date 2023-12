The following instruments on XETRA do have their first trading 14.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.12.2023Aktien1 CA07309M1041 Bayridge Resources Corp.2 AU0000177271 Green Technology Metals Ltd.3 AU0000253197 Insurance Australia Group Ltd. Pref4 CA55658R2081 Madison Metals Inc.5 FR0010341032 Fonciere Inea S.A.6 US00902F3038 Ainos Inc.7 US37185R4065 Genetic Technologies Ltd. ADRAnleihen1 IT0005549479 Banco BPM S.p.A.2 XS2476266205 Banco Santander S.A.3 XS2705604077 Banco Santander S.A.4 FR001400G1Y5 BNP Paribas S.A.5 FR001400IJ13 BPCE S.A.6 XS2589361240 Intesa Sanpaolo S.p.A.7 DE000A3LQF45 Metalcorp Group S.A.8 XS2710354544 Nationwide Building Society9 US71654QDL32 Petróleos Mexicanos10 FR001400F315 Société Générale S.A.11 XS2733010628 The Bank of Nova Scotia12 XS2692247468 The Bank of Nova Scotia13 XS0911388832 Volkswagen International Finance N.V.14 USC33461AG63 Fairfax Financial Holdings Ltd.15 DE000NLB4XG8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 DE000HLB53E6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB53F3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB53D8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB53B2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale